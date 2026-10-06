Erster Spatenstich in Saffig
Das Feuerwehrgerätehaus bekommt einen neuen Anbau
Das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus in Saffig wird durch einen modernen Anbau für die Zukunft fit gemacht. Jetzt traf
Das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus in Saffig wird durch einen modernen Anbau für die Zukunft fit gemacht. Jetzt trafen sich Vertreter der Orts- und Verbandsgemeinde, der Wehr sowie der planenden und ausführenden Firmen zum ersten Spatenstich.
Wolfgang Lucke

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Saffig entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Deswegen entsteht auf dem Grundstück ein Anbau für 2,8 Millionen Euro. Beim ersten Spatenstich wurde das Bauprojekt jetzt vorgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
„Dieser Spatenstich stellt ein gutes Zeichen für unsere Sicherheit dar.” So fasste Ortsbürgermeisterin Simone Röttgen die allgemeine Freude über die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Saffig zusammen. „In den Acht Morgen“ entsteht für rund 2,8 Millionen Euro ein Feuerwehrgerätehaus, das den zeitgemäßen Ansprüchen genügt.
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