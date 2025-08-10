Es ist insbesondere die lässige Festivalatmosphäre, die die Fans des Pellenzer Open Airs Jahr für Jahr nach Plaidt lockt. Dabei ist das Bühnenprogramm immer auch für ein paar Geheimtipps gut. Diese Bands gibt es in diesem Jahr zu entdecken.

Wäre das Pellenzer Open Air in Plaidt ein Mensch, wäre dieser inzwischen in einem gesetzten Alter: Zum 40. Mal veranstaltet der Kulturverein Pegasus das dreitägige Festival auf der Wiese im Nettepark. Doch wer meint, das Pellenzer wäre in die Jahre gekommen, der täuscht sich: Zum vierten runden Geburtstag ist das beliebte Open Air vieles – aber kein bisschen leise. Die Rhein-Zeitung berichtet, worauf sich Festivalrocker freuen können.

Bereits der erste Festivalabend am Freitag, 15. August, hat es in sich: Zum Start ins Pellenzer gehört die Bühne ab 18.30 Uhr vier Lokalmatadoren aus Plaidt: Die Rockband Mufflon will mit kraftvollen Gitarrenriffs und treibenden Rhythmen überzeugen. Auch Frank-Einstein, die um 19.45 Uhr folgen, haben es nicht weit in den Nettepark: Die vier Koblenzer präsentieren einen gut gelaunten Mix aus Rock, Alternative und Punk.

Zehnköpfige Ska-Combo nimmt die Bühne in Beschlag

Flash Forward aus dem Ruhrpott waren bereits auf großen Festivals wie dem Hurricane zu hören und können zwei Chartplatzierungen vorweisen. In Plaidt werden sie um 21 Uhr mit ihrem Alternative-Rock Gas geben. Zum krönenden Abschluss wird es um 23 Uhr dann recht voll auf der Bühne: Frau Doktor ist eine zehnköpfige Band aus Wiesbaden, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert und das Publikum mit einer Mischung aus Ska, Punk und Soul in Bewegung bringt.

Ein bis oben hin vollgepacktes Festivalprogramm erwartet die Besucher am Samstag, 16. August. Los geht es um 12.30 Uhr, wenn das Indie-Pop-Duo The Major B mit sanften Klängen den Tag einläutet. Mit Geraldino und die Plomster kommt um 14 Uhr nach seinem Solo-Auftritt im vergangenen Jahr ein alter Bekannter zurück nach Plaidt, um Familien mit kindgerechtem Pop und Rock zu unterhalten. Auch Solokünstler Yuli aus Heidelberg war bereits auf der Plaidter Festivalbühne zu Gast. Er spielt ab 15.30 Uhr Electric Organic Pop – etwas für die ruhigeren Festivalmomente. Bei Klaus der Geiger & Marius Peters treffen ab 17 Uhr Geige und Gitarre sowie Klassik, Jazz und Folk aufeinander.

i Auf der Festivalwiese in Plaidt werden sich am Wochenende wieder die zahlreichen Fans des Pellenzer Open Airs versammeln. Sascha Ditscher

Auf handgemachte Klänge wartet man zum Start in den Abend mit Onkel Udo um 18.30 Uhr vergeblich. Dafür spielt der Heimersheimer meisterlich Luftgitarre und nahm sogar schon an Weltmeisterschaften teil. Die US-Rocker von The Atomic Bitchwax sind mit ihrem Stoner Rock ebenfalls auf internationalen Bühnen heimisch und machen um 19 Uhr in Plaidt Station. Die Band The Cloverhearts hat sich mit der Mischung aus keltischen Klängen und Punkrock europaweit eine Fangemeinde erspielt und will das Plaidter Publikum ab 21 Uhr in Bewegung bringen. Zum krönenden Abschluss wird ab 23 Uhr die Band Transmitter aus Hannover erwartet, die zum dritten Mal auf dem Pellenzer zu Gast ist und einen unverwechselbaren Mix aus Elektro, Rock und Hip Hop auf die Bühne bringt.

Nach der durchfeierten Nacht wollen am Sonntag, 17. August, die Musiker von Frau Lautermann hat den Blues die Festivalbesucher um 11 Uhr auf sanfte Art zurück ins Leben holen. Der Koblenzer Solomusiker VmLand wird um 13 Uhr deutschsprachigen Indie-Pop mit eingängigen Melodien spielen, bevor um 14.30 Uhr Tim Salabim mit seiner Comedy-Zauberei kleine und große Kinder unterhält. Die Dortmunder Band Bruchbude hat sich für 16 Uhr angekündigt. Auf dem Programm steht Indie-Pop mit deutschsprachigen Texten. Zum krönenden Abschluss sind traditionellerweise die Festivalbesucher um 18 Uhr aufgerufen, bei Karaoke Till Death ihre Stimmen erklingen zu lassen.

Kinder und Senioren haben freien Eintritt

Anders als andernorts, wo der Festivalbesuch für viele unerschwinglich ist, gibt es das volle Programm beim Pellenzer im Vorverkauf für 30 Euro und an der Abendkasse für 35 Euro. Kinder unter 16 Jahren, Rentner über 66 Jahren sowie Menschen mit Schwerbehinderung haben freien Eintritt, am Sonntag ist der Eintritt für alle frei. Als besonderes Geschenk zum 40-Jährigen wird der Plaidter Nettepark außerhalb des Festivalgeländes nach Einbruch der Dunkelheit festlich illuminiert.

Weitere Infos rund ums Festival gibt es im Internet unter www.pellenzer-open-air-festival.de﻿