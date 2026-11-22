Der Weihnachtsmarkt in Obermendig lockt am ersten Adventswochenende in die Vulkaneifel. In historischer Kulisse, bei Musik und an zahlreichen Ständen können Besucher sich auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Der Weihnachtsmarkt im oberen Stadtteil von Mendig läutet am Samstag, 28. November, von 13 bis 21 Uhr die Adventszeit ein. Er zählt zu den größten und schönsten Weihnachtsmärkten in der Region.

Auf einer Strecke von etwa einem Kilometer – vom Altenheim Marienstift über den Kirmesplatz bis zum Florinshof – bieten Aussteller ihre Waren an.