Viele ältere Andernacher teilen nostalgische Erinnerungen an ihre Zeit in den Zeltlagern der Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt. Engagierte Jugendliche halten die Traditionsfahrt bis heute am Leben. Anfang August brechen sie wieder in die Eifel auf.

Die Sommerferien gehen bereits in die zweite Halbzeit, doch für einige Andernacher Kinder und Jugendliche steht der Höhepunkt der schulfreien Wochen erst noch bevor: Sie brechen am Sonntag, 3. August, auf ins Zeltlager, das die Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt bereits seit 1959 jährlich veranstaltet. Eine volle Woche lang werden die rund 40 Teilnehmer gemeinsam mit dem Leitungsteam in einem selbst errichteten Camp in der Eifel verbringen – ohne Strom, fließend Wasser und – für viele Menschen heutzutage kaum noch vorstellbar – ohne Handy.

Man könnte meinen, dass die Aussicht auf sieben Tage abseits von Spielkonsole und sozialen Netzwerken die jungen Andernacher mit Schrecken erfüllt. Doch das Gegenteil ist der Fall, versichern Clara Salf und Lilo Reiff: Im Zeltlager erleben die Teilnehmer mit die schönste Zeit des Jahres, von der sie noch Wochen später mit Begeisterung erzählen. Die beiden Oberstufenschülerinnen, die in jüngeren Jahren selbst zum Teilnehmerkreis gehörten, engagieren sich inzwischen in dem rund 30-köpfigen Team, das das Zeltlager Jahr für Jahr organisiert und durchführt.

i Auf einer Lichtung mitten im Wald errichten die Teilnehmer im Rund die Zelte des jährlichen Zeltlagers. Clara Salf

Sie bekommen selbst leuchtende Augen, wenn sie sich an die Erlebnisse vergangener Zeltlager erinnern: „Man kommt gar nicht dazu, das Handy zu vermissen, weil man die ganze Zeit von Menschen umgeben ist“, erzählt Lilo Reiff, die 2017 das erste Mal am Zeltlager Maria Himmelfahrt teilnahm. „Im Zeltlager beschäftigen wir uns ganz anders als zu Hause“, fügt Clara Salf hinzu.

Langeweile kommt dabei keine auf: Vom ersten Moment an dreht sich alles um das Zusammenleben in der Natur. Auf einer Lichtung im Wald errichten die 9- bis 15-Jährigen zunächst im Halbrund die Zelte, in denen sie gemeinsam übernachten, nach einigen Kennenlernspielen folgt nach Einbruch der Dunkelheit schon das erste Abenteuer: eine Nachtwanderung. Die Furcht, die der ein oder andere auf dem Weg durch den dunklen Wald verspürt, schweißt zusammen, weiß Lilo Reiff: „Man lernt sich so auf eine ganz andere Art und Weise kennen.“

„Man hat keine Uhr und lebt einfach in den Tag hinein. Das finde ich gut.“

Lilo Reiff

Das Leitungsteam aus jungen Andernachern im Alter von 15 bis 25 Jahren sorgt in den darauffolgenden Tagen für ein vielfältiges Programm aus Wanderungen, Gruppenspielen und kreativen Angeboten. Anders als der Alltag folgt das Leben im Zeltlager keinem strikten Zeitplan: „Man hat keine Uhr und lebt einfach in den Tag hinein. Das finde ich gut“, beschreibt Lilo Reiff. Strukturiert wird der Tag von gemeinsamen Ritualen, wie der Singerrunde, zu der sich alle abends ums Lagerfeuer versammeln, um zu Gitarrenbegleitung bekannte Hits zu schmettern, erzählt Clara Salf: „Selbst die Neuen kennen die Lieder spätestens nach der dritten Runde auswendig.“

Im Laufe der Woche wächst die Gruppe zusammen: „Wir sprechen von der Lagerfamilie“, sagt Clara Salf. Beim diesjährigen Zeltlager werden auch Mitglieder ihrer eigenen Familie ein Teil der Lagerfamilie sein. Ihre beiden jüngeren Geschwister fahren mit in die Eifel. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kennen sich teilweise bereits – weil sie dieselbe Schule besuchen, sich gemeinsam auf die Erstkommunion vorbereitet haben oder im gleichen Stadtteil leben. Es werden aber auch neue Kontakte geknüpft: „Ich habe im Zeltlager so viele neue Freunde kennengelernt“, freut sich Clara Salf.

i Das gemeinsame Singen am Lagerfeuer gehört zu den beliebten Ritualen, die die Campteilnehmer pflegen. Clara Salf

Das Zeltlager steht allen jungen Andernachern offen – unabhängig von der Konfession. Sonntags steht im Zeltlager ein gemeinsamer Gottesdienst auf dem Programm. Zur Zeltlagertradition gehört außerdem der „Angriff“ der ältesten Teilnehmer auf das Camp, mit dem Ziel, das Banner zu klauen. Aufgabe der Jüngeren ist es, die Attacke nach Kräften zu vereiteln.

Ob der Bannerklau in diesem Jahr erfolgreich sein wird, wird sich Ende der kommenden Woche zeigen. Von diesen und weiteren Abenteuern werden die Teilnehmer auf jeden Fall noch lange mit Begeisterung erzählen. Beim Nachtreffen am ersten Adventssonntag werden sie sich wiedersehen, um das Zeltlager mit einem Film und Bildern Revue passieren zu lassen und in Erinnerungen zu schwelgen.