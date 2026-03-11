Geysir, Lava-Dome, Bergwerke und Bims: Der Vulkanpark lockt mit seinen Erlebniszentren jedes Jahr Tausende Besuche in den Kreis Mayen-Koblenz. Dieses Programm gibt es in der Jubiläumssaison.
Lesezeit 2 Minuten
In seine Jubiläumssaison startet der Vulkanpark mit spannenden neuen Ideen und der Erweiterung vieler bewährter Angebote. 1966 gegründet, steht der Vulkanpark aus Sicht der Verantwortlichen für eine Erfolgsgeschichte regionaler Zusammenarbeit, innovativer Vermittlung und nachhaltiger Entwicklung.