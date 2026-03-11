Volles Programm Das bietet der Vulkanpark in seiner Jubiläumssaison Wolfgang Lucke 11.03.2026, 14:00 Uhr

i Das Team des Vulkanparks startet gut motiviert in die neuen Saison. Die 30 Jahre des Bestehens will man mit attraktiven angeboten gebührend feiern. Wolfgang Lucke

Geysir, Lava-Dome, Bergwerke und Bims: Der Vulkanpark lockt mit seinen Erlebniszentren jedes Jahr Tausende Besuche in den Kreis Mayen-Koblenz. Dieses Programm gibt es in der Jubiläumssaison.

In seine Jubiläumssaison startet der Vulkanpark mit spannenden neuen Ideen und der Erweiterung vieler bewährter Angebote. 1966 gegründet, steht der Vulkanpark aus Sicht der Verantwortlichen für eine Erfolgsgeschichte regionaler Zusammenarbeit, innovativer Vermittlung und nachhaltiger Entwicklung.







