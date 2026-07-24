Der Abriss des Andernacher Rheinhotels ist beschlossene Sache. In der letzten Saison blickt Alfred Müller, der das Hotel in vierter Generation über viele Jahre hinweg betrieb, auf die bewegte Geschichte des Hauses zurück.
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Vor Alfred Müller, dessen Familie über vier Generationen hinweg das Andernacher Rheinhotel besaß, stapeln sich Schriftstücke, Fotos und Prospekte. Sie dokumentieren die wechselhafte Historie des Beherbergungsbetriebs, der im ausgehenden 19. Jahrhundert als erstes Haus am Platze galt.