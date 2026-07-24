Letzte Saison vor dem Abriss Das Andernacher Rheinhotel steckt voller Geschichte Martina Koch 24.07.2026, 14:37 Uhr

i Die klassizistische Fassade des Andernacher Rheinhotels prägt die Konrad-Adenauer-Allee und die Rheinanlagen. 150 Jahre lang befand sich das Haus im Besitz der Familie von Alfred Müller. Rico Rossival

Der Abriss des Andernacher Rheinhotels ist beschlossene Sache. In der letzten Saison blickt Alfred Müller, der das Hotel in vierter Generation über viele Jahre hinweg betrieb, auf die bewegte Geschichte des Hauses zurück.

Vor Alfred Müller, dessen Familie über vier Generationen hinweg das Andernacher Rheinhotel besaß, stapeln sich Schriftstücke, Fotos und Prospekte. Sie dokumentieren die wechselhafte Historie des Beherbergungsbetriebs, der im ausgehenden 19. Jahrhundert als erstes Haus am Platze galt.







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