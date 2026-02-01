Andernacher Schrottimmobilien Das Alte Bürgermeisterhaus verfällt zusehends Martina Koch 01.02.2026, 14:00 Uhr

i Das Alte Bürgermeisterhaus in der Hochstraße 11 in Andernach ist sichtlich dem Verfall preisgegeben. Man habe allerdings keinesfalls die Absicht, das denkmalgeschützte Gebäude abreißen zu lassen, betont Oberbürgermeister Christian Greiner. Rico Rossival

Der Zustand des Alten Bürgermeisterhauses in der Andernacher Hochstraße hat sich deutlich verschlechtert. Inzwischen verfügt es kaum noch über eine intakte Fensterscheibe. Jetzt informiert der Stadtchef über die Pläne für das Gebäude.

Normalerweise freut man sich in Andernach darüber, wenn die eigene Stadt bundesweit in den Nachrichten Erwähnung findet – etwa wenn es um den höchsten Kaltwassergeysir der Welt geht, um das Vorzeigeprojekt Essbare Stadt oder den Besuch des Bundespräsidenten im vergangenen Herbst.







