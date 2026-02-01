Der Zustand des Alten Bürgermeisterhauses in der Andernacher Hochstraße hat sich deutlich verschlechtert. Inzwischen verfügt es kaum noch über eine intakte Fensterscheibe. Jetzt informiert der Stadtchef über die Pläne für das Gebäude.
Lesezeit 3 Minuten
Normalerweise freut man sich in Andernach darüber, wenn die eigene Stadt bundesweit in den Nachrichten Erwähnung findet – etwa wenn es um den höchsten Kaltwassergeysir der Welt geht, um das Vorzeigeprojekt Essbare Stadt oder den Besuch des Bundespräsidenten im vergangenen Herbst.