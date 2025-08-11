Die Post-Filiale in der Breiten Straße in Andernach ist stark frequentiert. Dennoch schließt sie im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Das sagt das Unternehmen zu den Hintergründen und der Zukunft der betroffenen Mitarbeiter.

Die Postfiliale in der Breiten Straße 62-65 in Andernach ist ein beliebter Anlaufpunkt für alle, die Sendungen auf den Weg bringen wollen, die nicht einfach in die gängigen Post-Briefkästen passen – sei es, weil sie zu groß oder beratungsintensiver sind. Doch die gelben Verkleidungen über dem Eingang der Filiale sowie die gelben Werbebanner stehen eben schon länger nicht mehr für die Post und ihre Versanddienstleistungen, sondern für die Postbank. Und deren Beratungsleistungen waren in den vergangenen Jahren deutlich weniger nachgefragt als der Postversand – was der Filiale nun zum Verhängnis wird.

Denn Mieterin der Geschäftsräume in der Breiten Straße ist die Postbank. Diese betreibt das klassische Postfilialgeschäft nebenbei, analog zu anderen Einzelhändlern, die in ihren Läden Postfilialen eingerichtet haben. Die geringe Nachfrage nach persönlicher Beratung in Sachen Finanzdienstleistungen habe den Ausschlag gegeben, die Postbank-Filiale zu schließen, informiert ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage der Rhein-Zeitung.

„Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank. Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, schreibt das Unternehmen. Das habe Auswirkungen darauf, wie sich die Postbank künftig aufstellen wird: „Aufgrund dieser Entwicklung wird sich die Postbank mittelfristig zu einer Mobile-First-Bank entwickeln, die ihren Kundinnen und Kunden alle Produkte und Services bequem über Mobiltelefon, Tablet sowie für die persönliche Beratung über ein gestrafftes Filialnetz anbietet.“

Andernach wird ab dem ersten Halbjahr 2026 keinen Platz mehr in dem „gestrafften Filialnetz“ haben. Stattdessen setze man auf sogenannte Beratungsfilialen in den Regionen sowie elf regionale Beratungscenter, die die Postbank-Kunden per Video und Telefon beraten. In den verbleibenden Postbank-Filialen sowie in den regionalen Beratungscentern werden alle bisher in Andernach beschäftigten Kundenberater weiterbeschäftigt, heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens.

Mit den weiteren Mitarbeitern der Andernacher Filiale suche man das Gespräch: „Für die Mitarbeitenden haben wir betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.“ Stattdessen kämen je nach individueller Situation eine Beschäftigung in anderen Bereichen der Bank oder beispielsweise Instrumente wie Altersteilzeit oder Abfindungen infrage. Wie viele Mitarbeiter in der Andernacher Filiale von der Schließung betroffen sind, darüber macht das Unternehmen keine Angaben.

Dazu, was aus den Geschäftsräumen in der Breiten Straße wird, nachdem die Filiale geschlossen ist, macht die Postbank ebenfalls keine Angaben: „Die Postbank ist mit ihren Filialen in der jeweiligen Immobilie Mieter, zur Zukunft der Gebäude können wir deshalb keine Aussage treffen. Zu den Geschäftsbeziehungen im Rahmen dieser Mietverhältnisse äußern wir uns nicht.“

Kunden, die bisher die persönlichen Beratungsdienstleistungen der Andernacher Filiale nutzten und sich nicht mit Online-Banking auskennen, werde man nicht im Stich lassen, betont das Unternehmen: „Zu Digital Coaches geschulte Mitarbeiter in den Filialen unterstützen Kundinnen und Kunden dort bei Fragen zur Digitalisierung und begleiten sie auf dem Weg zum digitalen Banking.“

Darüber hinaus biete man kostenfreie Web-Seminare zum Thema Online-Banking an. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.postbank.de/web-seminare. Das zuständige regionale Beratungscenter ist unter Tel. 06131/203 970, Montag bis Freitag, von 8 bis 20 Uhr, sowie Samstag, von 9 bis 15 Uhr, erreichbar.