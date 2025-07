Dank Andernacher Klinik schmerzfrei in die Zukunft

Die Koffer sind gepackt. Für den 12-jährigen Angolaner Adao geht es wieder nach Hause. Er strahlt und freut sich, endlich seine Familie wiederzusehen – und zwar ohne Schmerzen, beschreibt das St.-Nikolaus-Stiftshospital in einer Pressemitteilung. Vor einem Jahr hat die Organisation Friedensdorf International den Jungen nach Andernach gebracht, um ihn medizinisch zu versorgen. Die Hilfseinrichtung holt kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland, danach kehren die Kinder wieder zu ihren Familien zurück.

Adao hatte sich vor Jahren in Angola das Bein gebrochen. Da die Wachstumsfuge mit betroffen war, wuchs das Bein nicht richtig mit und verkürzte stark. Im Oberschenkel entwickelte sich eine sogenannte Osteomyelitis. Das ist eine infektiöse Entzündung des Knochenmarks. Zur Behandlung benötigte Adao dringend eine Operation.

i Der 12-jährige Adao musste drei Monate lang zur Behandlung seines Beins im Andernacher St.-Nikolaus-Stiftshospital bleiben. St.-Nikolaus-Stiftshospital/Agnes Miesen

In der heutigen Zeit ist es jedoch nicht einfach, ein Krankenhaus zu finden, dass die Behandlung kostenlos übernimmt. Da das St.-Nikolaus-Stiftshospital schon öfter Kinder von Friedensdorf International behandelt hatte, wurde es erneut angefragt. Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn betont laut Pressemitteilung: „Wir fühlen uns den christlichen Werten wie der Nächstenliebe verpflichtet. So ist es uns ein wichtiges Anliegen, einem kleinen Kind, das in seiner Heimat nicht ausreichend medizinisch versorgt werden kann, mit unserer Hilfe einen besseren Start ins Leben ermöglichen können.“

Und so wurde Adao vergangenes Jahr ins Friedensdorf International nach Oberhausen geholt, um dort auf den anschließenden Krankenhausaufenthalt vorbereitet zu werden. Im St.-Nikolaus-Stiftshospital kümmerte sich der erfahrene Chefarzt der Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, Dr. Thomas Nusselt, um den kleinen Patienten. „Wir haben zunächst den Oberschenkel saniert“, erklärt er das Prozedere. „Weil die Knochenheilung ausblieb, haben wir anschließend den Oberschenkel mit einer Plattenosteosynthese verstärkt.“ Bei dem chirurgischen Eingriff werden Metallplatten und Schrauben verwendet, um Knochenfragmente zu fixieren und zu stabilisieren.

Drei Monate blieb Adao im Krankenhaus. „Das war nötig, um sicherzugehen, dass sich keine neue Infektion gebildet hat“, sagt Nusselt. „Unsere engagierten Damen vom ehrenamtlichen Besuchsdienst haben sich in der Zeit rührend um Adao gekümmert, sind mit ihm Eis essen gegangen oder haben mit ihm gespielt.“ Die Verständigung ging mit Händen und Füßen oder digitalen Übersetzungsdiensten. „Anschließend konnten wir Adao wieder ins Friedensdorf International entlassen. Es ist alles prima verlaufen“, freut sich Chefarzt Nusselt.

Im Friedensdorf International wurden Adao orthopädische Schuhe angepasst. Er blieb noch ein gutes halbes Jahr zur Nachsorge, bis er zusammen mit anderen Kindern aus Afrika wieder nach Hause fliegen konnte. In Luanda holte ihn sein großer Bruder vom Flughafen ab. Ganz besonders freute sich Adao darauf, endlich seine Zwillingsschwester wiedersehen zu können und mit ihr schmerzfrei zu spielen.