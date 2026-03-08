Er ist der erfahrenste Landtagswahlkämpfer im Wahlkreis 11: Der Andernacher Clemens Hoch tritt bereits zum fünften Mal als SPD-Direktkandidat an. Der Gesundheitsminister ist einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. Warum er dennoch weitermachen will.
Lesezeit 4 Minuten
Der Direktkandidat der SPD bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11, Clemens Hoch, empfängt die Redaktion im Bürgerbüro der SPD in der Andernacher Fußgängerzone zum Gespräch. Es duftet nach Kaffee, auf dem Tisch stehen Nussecken und Muffins bereit: „Ich dachte, wir nehmen mal was Süßes“, sagt der 48-Jährige und greift zur Nussecke.