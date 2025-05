Bereits seit acht Generationen ist der Zirkus Freiwald unterwegs. Nun kommt er nach Mayen – und bringt auch Überraschendes und Außergewöhnliches in die Manege.

Der große Circus Freiwald kommt mit seinen internationalen Spitzenartisten, Clowns und vielen Tieren von Donnerstag, 22. Mai, bis einschließlich Sonntag, 25. Mai, auf den Viehmarktplatz nach Mayen. Unter dem Motto „The Legend of Circus“ präsentieren die Mitglieder der Familie Freiwald sowie internationale Artisten eine rund 140-minütige moderne Show. „Wir wollen die Menschen für gut zwei Stunden aus ihrem Alltag entführen und sie einfach nur staunen und lachen lassen“, erläutert Direktor Lutz Freiwald. Aus den Niederlanden kommt die junge Artistin Miss Jennifer.

Gefiederte Freunde mit dabei

Sie zeigt nicht nur eine Kür auf dem Drahtseil, sondern bringt auch ihre gefiederten Freunde Tiago und Tamita – zwei große südamerikanische Ara-Papageien – mit in die Manege. Die intelligenten Tiere zeigen nicht nur ihr erlerntes Können, sondern fliegen auch frei im Zelt herum, heißt es in der Ankündigung von Circus Freiwald.

Getreu dem Motto „The Legend of Circus“ nehmen die Künstler das Publikum auch mit auf eine Reise durch die 250-jährige Geschichte. Bereits in der achten Generation sind sie als Artisten und Tierlehrer tätig. „Wir machen nicht Zirkus, um zu leben – sondern wir leben dafür, Zirkus machen zu können“, veranschaulicht Direktor Lutz Freiwald das Selbstverständnis der Familie.

Meister Anton aus der Ukraine tritt auf

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Mister Anton aus der Ukraine. Als sogenannter Laser-Man spielt er scheinbar mühelos mit Laserstrahlen und zeigt eine beeindruckende und ungewöhnliche Laser-Show. Darüber hinaus ist der junge Artist auch an den sogenannten Bungee-Strapaten hoch unter der Zirkuskuppel beim Gastspiel in Mayen zu erleben.

Fetzige Hulla-Hupp-Akrobatik mit bis zu 30 Reifen zeigt Romina Alvarez aus Spanien. Und an den sogenannten Vertikaltüchern präsentiert sie hoch in der Luft eine Kür aus Anmut, Kraft und Eleganz. Und natürlich dürfen auch die Lachmuskeln des Publikums nicht zu kurz kommen. Dafür ist Juniorchef Jeffry Freiwald mit seinen spaßigen Auftritten zuständig.

Die Gastspieldaten

Die Premiere ist am Donnerstag, 22. Mai, um 19.30 Uhr. Freitags und samstags beginnen die Vorstellungen jeweils um 16 und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr. Am Donnerstag, 22. Mai, um 19.30 Uhr ist die große Familienvorstellung. Dann kostet der Eintritt auf allen Plätzen pro Person nur 10 Euro (außer Loge: 15 Euro). Die Circuskasse ist etwa eine Stunde vor Beginn der Vorstellung geöffnet. Online-Tickets können im Vorverkauf unter www.circusfreiwald.de erworben werden. Weitere Informationen im Internet unter www.circusfreiwald.de

Bezaubernd wird es, wenn Chef-Tierlehrerin Monika Spindler ihre Pony-Rasselbande präsentiert. Sie reitet auch die sogenannte Hohe Schule auf ihrem edlen Andalusierhengst Sancho. Apropos Tiere: Davon bringt der Circus Freiwald gleich 30 mit nach Mayen– darunter Kamele, südamerikanische Lamas, ein Zebra, edle Rassepferde und Ponys. „An jedem Gastspielort wird unsere Tierhaltung vom zuständigen Amtstierarzt kontrolliert. Alle Besucher können sich während der Vorstellungspause in unserem rollenden Zoo selbst davon überzeugen“, erklärt Lutz Freiwald stolz.