Ob Coldplay, Kylie Minogue oder Sting: Mit und für Stars wie diesen durfte Cindy Klink schon performen. Sie tanzt nicht nur, nein. Mit Gebärden schafft sie eine ganz eigene, visuelle Kunstform. So erlebte sie die Momente mit den Musikstars.
Lesezeit 4 Minuten
Einmal mit Lenny Kravitz die Bühne rocken. Einmal mit Coldplay gemeinsam performen. Das sind Träume, die zahlreiche Fans der Musiker haben. Cindy Klink, eine 28-jährige Maifelderin, die an der Mosel aufgewachsen ist, hat diese Träume für sich wahr werden lassen.