Maifelderin im Rampenlicht
Cindy Klink gebärdet parallel mit Coldplay im Stadion
Beim Coldplay-Konzert in Düsseldorf konnte Cindy Klink ihre Deaf Performance zeigen: Sie hatte hier sogar eine eigene Bühne.
Rona Meyendorf

Ob Coldplay, Kylie Minogue oder Sting: Mit und für Stars wie diesen durfte Cindy Klink schon performen. Sie tanzt nicht nur, nein. Mit Gebärden schafft sie eine ganz eigene, visuelle Kunstform. So erlebte sie die Momente mit den Musikstars.

Einmal mit Lenny Kravitz die Bühne rocken. Einmal mit Coldplay gemeinsam performen. Das sind Träume, die zahlreiche Fans der Musiker haben. Cindy Klink, eine 28-jährige Maifelderin, die an der Mosel aufgewachsen ist, hat diese Träume für sich wahr werden lassen.

