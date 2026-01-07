Deutsche Messe soll erklingen Chorprojekt bringt Menschen in Ettringen zusammen Elvira Bell 07.01.2026, 15:00 Uhr

i Für Stephan Ring ist es das nunmehr achte Musikprojekt. Für den 20. Januar lädt der Chorleiter und Organist in Polch bei einem Erprobungsabend zum gemeinsamen Singen ein. Elvira Bell

Chorleiter Stephan Ring widmet sich in seinem aktuellen Projekt gemeinsam mit 25 Sängern Schuberts Deutscher Messe. Wie die Kraft der Musik für Verbundenheit sorgt, erzählt er im Gespräch mit der Rhein-Zeitung.

Der erst 29-jährige Franz Schubert komponierte 1826 seine Deutsche Messe im Auftrag von Johann Philipp Neumann, der auch den Text mit dem Originaltitel „Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe” verfasste. Namensgebend für die später große Popularität der Deutschen Messe war der Umstand, dass hier anders als in den meisten geistlichen Werken jener Zeit nicht die lateinische, sondern die deutsche Sprache verwendet wurde.







