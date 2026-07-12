Auftritt in Ettringen
Chorleiter erklärt das Besondere an afrikanischer Messe
Mit der Missa Africana von Michael Schmoll wird der Ettringer Kirchenchor mit weiteren Sängerinnen und Sängern aus dem Pastorale
Mit der Missa Africana von Michael Schmoll wird der Ettringer Kirchenchor mit weiteren Sängerinnen und Sängern aus dem Pastoralen Raum Mayen unter der Gesamtleitung von Stephan Ring für ein musikalisches Erlebnis sorgen.
Elvira Bell

In der Ettringer Pfarrkirche findet am 12. September ein besonderer Gottesdienst statt: Hier gibt es von afrikanischen Rythmen inspierte Chorgesänge zu hören. Chorleiter Stephan Ring erzählt im Interview, was daran so besonders ist.

Lesezeit 2 Minuten
Von afrikanischen Rhythmen inspirierte Gesänge werden am Samstag, den 12. September, im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche in Ettringen erklingen. Gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern aus dem Pastoralen Raum Mayen führt der Kirchenchor Ettringen, unter der Leitung von Stephan Ring, die Missa Africana von Michael Schmoll auf.
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