Burgfestspiele Mayen
Chor poliert Chansons aus dem alten Europa auf
Auf Italienisch singen zwei Solisten im Mayener Genovevachor einen Liedbeitrag aus den 1950er-Jahren.
Auf Italienisch singen zwei Solisten im Mayener Genovevachor einen Liedbeitrag aus den 1950er-Jahren.
Thomas Brost

In die Welt des Grand Prix de la Chanson, des Vorläufers des Eurovision Song Contest, hat der Mayener Genovevachor die Zuhörer entführt. 23 Songs gab der Chor zum Besten. Es gab manchen Aha-Moment.

Lesezeit 2 Minuten
Ein knallroter Einteiler, leuchtende Lackstiefel bis zur Kniekehle, makellose Tanzeinlagen – wer heute in den Olymp des gemeinsamen europäischen Singens, dem Eurovision Song Contest, aufsteigen will, muss alles geben. Und möglichst noch einen eingängigen Song in Englisch performen, so wie die Kölnerin Sarah Engels in diesem Mai.

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