Burgfestspiele Mayen Chor poliert Chansons aus dem alten Europa auf Thomas Brost 30.06.2026, 11:30 Uhr

i Auf Italienisch singen zwei Solisten im Mayener Genovevachor einen Liedbeitrag aus den 1950er-Jahren. Thomas Brost

In die Welt des Grand Prix de la Chanson, des Vorläufers des Eurovision Song Contest, hat der Mayener Genovevachor die Zuhörer entführt. 23 Songs gab der Chor zum Besten. Es gab manchen Aha-Moment.

Ein knallroter Einteiler, leuchtende Lackstiefel bis zur Kniekehle, makellose Tanzeinlagen – wer heute in den Olymp des gemeinsamen europäischen Singens, dem Eurovision Song Contest, aufsteigen will, muss alles geben. Und möglichst noch einen eingängigen Song in Englisch performen, so wie die Kölnerin Sarah Engels in diesem Mai.







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