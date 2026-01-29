Drei Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur, fehlerhafte Stimmzettel und eine bemerkenswerte Abstimmung: Der Abend des CDU-Gemeindeverbandes Vordereifel hat es in sich.
Es ist ein Abend, der Hochspannung verspricht: Drei CDU-Männer bewerben sich um die Bürgermeisterkandidatur in der Vordereifel. Eine Mitgliederversammlung in Baar-Wanderath entscheidet basisdemokratisch – und wählt den Generationenwechsel. Der 44-jährige Timo Kanzinger aus Kehrig ist eindeutiger Favorit der Christdemokraten.