Timo Kanzinger ist Favorit
CDU Vordereifel wählt den Generationenwechsel
Timo Kanzinger (CDU) hat es geschafft: Er kandidiert für die CDU bei der Bürgermeisterwahl in der Vordereifel. Der Landtagsabgeordnete Torsten Welling (links) ist einer der ersten Gratulanten.
Birgit Pielen

Drei Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur, fehlerhafte Stimmzettel und eine bemerkenswerte Abstimmung: Der Abend des CDU-Gemeindeverbandes Vordereifel hat es in sich. 

Es ist ein Abend, der Hochspannung verspricht: Drei CDU-Männer bewerben sich um die Bürgermeisterkandidatur in der Vordereifel. Eine Mitgliederversammlung in Baar-Wanderath entscheidet basisdemokratisch – und wählt den Generationenwechsel. Der 44-jährige Timo Kanzinger aus Kehrig ist eindeutiger Favorit der Christdemokraten.

