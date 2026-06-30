Bürgermeisterwahl in Kruft CDU schickt Jürgen Zinken als Kandidaten ins Rennen Martina Koch 30.06.2026, 10:30 Uhr

i Die Mitglieder des Krufter CDU-Ortsverbands haben Jürgen Zinken zu ihrem Kandidaten für die Wahl des Ortsbürgermeisters nominiert. Gunther Schmidt

Mit dem CDU-Kandidaten Jürgen Zinken sind es nun drei Kandidaten, die sich um das Amt des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters in Kruft bewerben. Damit könnte es sogar zu einer Stichwahl kommen.

Es gibt Gemeinden in Rheinland-Pfalz, in denen sich kein einziger Kandidat findet, der das Amt des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters bekleiden möchte. Diese Probleme hat man in Kruft bei den bevorstehenden Bürgermeisterwahlen am 16. August nicht. Nach dem unabhängigen Bewerber Benny Rudloff und dem Kandidaten der SPD, Andreas Lung, teilt der CDU-Ortsverband nun mit, einen eigenen Bewerber ins Rennen zu schicken: Die Mitgliederversammlung hat ...







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