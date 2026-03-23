Meinung „CDU landet Erdrutschsieg“ Thomas Brost 23.03.2026, 13:30 Uhr

i Thomas Brost Jens Weber. MRV

Mit deutlichem Vorsprung hat die CDU im Landkreis Mayen-Koblenz nicht nur alle drei Direktmandate (Anette Moesta, Torsten Welling, Peter Moskopp) gewonnen, sondern hat auch bei den Zweistimmen die SPD deutlich abgehängt. Das sind die Gründe.

Das Bild vom Erdrutschsieg wird gern in den Mund genommen. Es trifft für das Abschneiden der CDU im gesamten Landkreis Mayen-Koblenz zu. Im Vergleich zum Landtagsergebnis von 2021 haben sich die Vorzeichen schlicht verkehrt. Damals hatte die SPD in vielen MYK-Wahlbezirken die Nase bei den Zweitstimmen vorn.







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