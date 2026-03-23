Mit deutlichem Vorsprung hat die CDU im Landkreis Mayen-Koblenz nicht nur alle drei Direktmandate (Anette Moesta, Torsten Welling, Peter Moskopp) gewonnen, sondern hat auch bei den Zweistimmen die SPD deutlich abgehängt. Das sind die Gründe.
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Das Bild vom Erdrutschsieg wird gern in den Mund genommen. Es trifft für das Abschneiden der CDU im gesamten Landkreis Mayen-Koblenz zu. Im Vergleich zum Landtagsergebnis von 2021 haben sich die Vorzeichen schlicht verkehrt. Damals hatte die SPD in vielen MYK-Wahlbezirken die Nase bei den Zweitstimmen vorn.