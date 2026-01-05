Kooperation mit Andernach CDU fordert Erhalt der VHS-Kurse in Plaidt Martina Koch 05.01.2026, 14:00 Uhr

i Bis Ende 2020 betrieb die Ortsgemeinde Plaidt in Eigenregie eine Volkshochschule. Seit Beginn 2021 wird diese als Außenstelle der Kreisvolkshochschule Mayen-Koblenz weitergeführt. Doch damit soll bald Schluss sein. Martina Koch

Über die Zukunft der VHS Plaidt diskutierte man in den politischen Gremien bereits vor einigen Jahren kontrovers. Jetzt flammte die Debatte wieder auf. Die geplante Kooperation mit der VHS Andernach trifft nicht bei allen auf Zustimmung.

Erst vor wenigen Jahren war die Neuausrichtung der Volkshochschule (VHS) Plaidt Thema in den politischen Gremien der Pellenz: Im Sommer 2020 hatte zunächst der Ortsgemeinderat Plaidt mehrheitlich dafür gestimmt, dass die bisher eigenständige VHS künftig als Außenstelle der Kreisvolkshochschule (KVHS) Mayen-Koblenz geführt wird.







