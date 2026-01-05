CDU fordert Erhalt der VHS-Kurse in Plaidt

Über die Zukunft der VHS Plaidt diskutierte man in den politischen Gremien bereits vor einigen Jahren kontrovers. Jetzt flammte die Debatte wieder auf. Die geplante Kooperation mit der VHS Andernach trifft nicht bei allen auf Zustimmung.
Lesezeit 3 Minuten
Erst vor wenigen Jahren war die Neuausrichtung der Volkshochschule (VHS) Plaidt Thema in den politischen Gremien der Pellenz: Im Sommer 2020 hatte zunächst der Ortsgemeinderat Plaidt mehrheitlich dafür gestimmt, dass die bisher eigenständige VHS künftig als Außenstelle der Kreisvolkshochschule (KVHS) Mayen-Koblenz geführt wird.