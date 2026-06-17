Bei der Neugestaltung des Platzes am Runden Turm soll man auch unkonventionelle Ideen in Erwägung ziehen, schlägt die Andernacher CDU vor – etwa die Schaffung einer Miniaturwelt. Bei den übrigen Fraktionen stößt dies auf wenig Gegenliebe.
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Die hitzigen Debatten um die Zukunft des Areals am Runden Turm in Andernach schienen der Vergangenheit anzugehören: Als es in den frühen 2020er-Jahren um die Pläne für einen möglichen Museumsneubau auf dem Gelände ging, waren sich die Mitglieder der städtischen Gremien auch mal uneins.