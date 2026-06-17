Diskussion um Neugestaltung CDU Andernach schlägt Miniaturwelt am Runden Turm vor Martina Koch 17.06.2026, 12:34 Uhr

i Mit diesem KI-generierten Bild will die CDU einen Eindruck davon vermitteln, wie eine Miniaturwelt am Fuße des Runden Turms aussehen könnte. Die Stadtratsfraktion schlägt vor, an dieser zentralen Stelle eine neue Touristenattraktion zu schaffen. KI-Visualisierung Hans-Georg Hansen. Hans-Georg Hansen

Bei der Neugestaltung des Platzes am Runden Turm soll man auch unkonventionelle Ideen in Erwägung ziehen, schlägt die Andernacher CDU vor – etwa die Schaffung einer Miniaturwelt. Bei den übrigen Fraktionen stößt dies auf wenig Gegenliebe.

Die hitzigen Debatten um die Zukunft des Areals am Runden Turm in Andernach schienen der Vergangenheit anzugehören: Als es in den frühen 2020er-Jahren um die Pläne für einen möglichen Museumsneubau auf dem Gelände ging, waren sich die Mitglieder der städtischen Gremien auch mal uneins.







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