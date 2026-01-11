Proklamation in Andernach Carsten I. und Daniela I. übernehmen die Amtsgeschäfte Alexander Thieme-Garmann 11.01.2026, 15:00 Uhr

i Oberbürgermeister Christian Greiner (links) übergibt den Stadtschlüssel an das neue Prinzenpaar Carsten I. (3. von links) und Daniela I. (2. von links). Alexander Thieme-Garmann

Die neuen närrischen Regenten werden in Andernach unter erschwerten Bedingungen ins Amt eingeführt: Schneefall und Kälte begleiten die Proklamation auf dem Marktplatz. Dennoch ist die Freude auf die anstehenden Höhepunkte der Session groß.

Die Andernacher Narren hatten sich nicht unbedingt das beste Wetter ausgesucht, um die Prinzenproklamation auf dem historischen Marktplatz in einem würdigen Rahmen vorzunehmen. Schneefall und eisige Kälte sorgten dafür, dass das Areal schätzungsweise nur zur Hälfte mit Zuschauern gefüllt war.







