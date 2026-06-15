Deutsche Meisterschaft Carrerafahren: Hart am Limit und mit Vollgas Elvira Bell 15.06.2026, 12:00 Uhr

i Diese Männer haben sich ein Rennen auf der privaten Bahn bei Sven Groschupp in Kretz geliefert. Mit dabei Rennleiter Tom Kappes (rechts außen, sitzend). Elvira Bell

Im Bürgerhaus in Kottenheim wird vom 19. bis 21. Juni die Deutsche Meisterschaft im Carrerafahren ausgetragen. 130 Teilnehmer haben sich deutschlandweit für das Finale qualifiziert.

Die Faszination von ganz speziellen Autorennbahnen, bei denen Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeiten um die Kurve driften, begleitet seit mehr als sechs Jahrzehnten das Leben von Menschen aller Altersgruppen. Mehr noch: Nicht wenige Rennsportbegeisterte betreiben das Ganze als wettbewerbsorientiertes Hobby aus Spaß, aber auch mit dem nötigen Ernst, hart am Limit und mit Vollgas.







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