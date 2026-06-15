Im Bürgerhaus in Kottenheim wird vom 19. bis 21. Juni die Deutsche Meisterschaft im Carrerafahren ausgetragen. 130 Teilnehmer haben sich deutschlandweit für das Finale qualifiziert.
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Die Faszination von ganz speziellen Autorennbahnen, bei denen Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeiten um die Kurve driften, begleitet seit mehr als sechs Jahrzehnten das Leben von Menschen aller Altersgruppen. Mehr noch: Nicht wenige Rennsportbegeisterte betreiben das Ganze als wettbewerbsorientiertes Hobby aus Spaß, aber auch mit dem nötigen Ernst, hart am Limit und mit Vollgas.