Premiere in Rheinland-Pfalz
Carrera-Rennsportler messen sich in Kretz
Sven Groschupp aus Kretz hat in seinem Keller eine beeindruckende Carrera-Rennanlage geschaffen. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern der Vulkan Sloter Kretz veranstaltet er am Sonntag den ersten Explorer Cup in Rheinland-Pfalz.
Sven Groschupp

Der Faszination für die Carrera-Rennbahn erliegen viele bereits in jungen Jahren. Manchmal hält diese Leidenschaft bis ins hohe Alter an. Rennfahrer aus ganz Rheinland-Pfalz kämpfen am Sonntag in Kretz um einen Platz bei der Deutschen Meisterschaft.

Mit der Marke Carrera verbinden Menschen über Generationen hinweg nostalgische Erinnerungen: Seit 1963 werden die spurgebundenden Autorennbahnen fürs Kinderzimmer oder den Hobbykeller verkauft. Auch in der Region haben die Miniatur-Rennwagen mit Elektroantrieb eine treue Fangemeinde.

