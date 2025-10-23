Der Faszination für die Carrera-Rennbahn erliegen viele bereits in jungen Jahren. Manchmal hält diese Leidenschaft bis ins hohe Alter an. Rennfahrer aus ganz Rheinland-Pfalz kämpfen am Sonntag in Kretz um einen Platz bei der Deutschen Meisterschaft.
Mit der Marke Carrera verbinden Menschen über Generationen hinweg nostalgische Erinnerungen: Seit 1963 werden die spurgebundenden Autorennbahnen fürs Kinderzimmer oder den Hobbykeller verkauft. Auch in der Region haben die Miniatur-Rennwagen mit Elektroantrieb eine treue Fangemeinde.