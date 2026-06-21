Tempo 50, spannende Positionskämpfe, Vollgas-Rennen um Tausendstelsekunden bis tief in die Nacht: Die Deutschen Carrera-Meisterschaften in Kottenheim haben Fahrer und Fans begeistert. Und einen Feuerwehreinsatz gab es auch noch.
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36 Grad und es wurde immer heißer: Die Vordereifelgemeinde Kottenheim wurde am Wochenende zum heißen Zentrum eines spektakulären Modellautorennens. Packend und hart umkämpft, voller Spannung und Teamgeist hat die Deutsche Carrera-Meisterschaft dort ihre Geschichte fortgeschrieben.