Carrera-Fahrer rasen mit 50 km/h um die Wette

Tempo 50, spannende Positionskämpfe, Vollgas-Rennen um Tausendstelsekunden bis tief in die Nacht: Die Deutschen Carrera-Meisterschaften in Kottenheim haben Fahrer und Fans begeistert. Und einen Feuerwehreinsatz gab es auch noch.

36 Grad und es wurde immer heißer: Die Vordereifelgemeinde Kottenheim wurde am Wochenende zum heißen Zentrum eines spektakulären Modellautorennens.

Packend und hart umkämpft, voller Spannung und Teamgeist hat die Deutsche Carrera-Meisterschaft dort ihre Geschichte fortgeschrieben.