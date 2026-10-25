Explorer Cup am 31. Oktober Carrera-Autos flitzen in Kretz um die Wette Martina Koch 25.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Deutsche Meisterschaft im Carrerafahren wurde dieses Jahr in Kottenheim ausgetragen. Beim Explorer Cup in Kretz können sich die Teilnehmer am 31. Oktober einen Platz bei der nächsten deutschen Meisterschaft sichern. Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle

Die Carrera-Rennbahn hat Kultstatus in den Kinderzimmern – und darüber hinaus: Fans der Miniaturrennwagen treffen sich am 31. Oktober in Kretz. Beim Explorer Cup geht es um einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften.

Vor rund einem Jahr wurde in Kretz Premiere gefeiert: Zum ersten Mal zeigten im Dorfgemeinschaftshaus Bauernschänke Carrera-Rennfahrer ihr Können und traten beim sogenannten Explorer Cup mit ihren Fahrzeugen auf der 34-Meter-Bahn gegeneinander an, um sich einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften zu sichern.







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