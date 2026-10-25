Die Carrera-Rennbahn hat Kultstatus in den Kinderzimmern – und darüber hinaus: Fans der Miniaturrennwagen treffen sich am 31. Oktober in Kretz. Beim Explorer Cup geht es um einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften.
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Vor rund einem Jahr wurde in Kretz Premiere gefeiert: Zum ersten Mal zeigten im Dorfgemeinschaftshaus Bauernschänke Carrera-Rennfahrer ihr Können und traten beim sogenannten Explorer Cup mit ihren Fahrzeugen auf der 34-Meter-Bahn gegeneinander an, um sich einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften zu sichern.