i Die Abiturientinnen und Abiturienten des BvSG bei ihrer Abiturfeier in der Mittelrheinhalle Andernach. Christian Große Rüschkam

„Schaut hin, seid laut, und mischt euch ein!“ Schulleiterin Katharina Kaever rief diese Ermutigung den jungen Erwachsenen der Jahrgangsstufe 13 zu, die das Abitur am Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach (BvSG) mit Erfolg bestanden hatten und in der Mittelrheinhalle Andernach in einer festlichen Abiturfeier ihre Zeugnisse überreicht bekamen. „Abigent – mit Lizenz zur Intelligenz“ – unter dieses an James Bond angelehnte Motto hatten die Absolvent:innen ihren Abschluss gestellt und Celina Votteler und Melina Flöck führten unterhaltsam durch den vielfältigen Abend, schreibt die Schule in ihrer Pressemeldung. In ihrer Rolle als Stufensprecherinnen eröffneten sie den Abend mit einem Rückblick. Milan Kriegel vom Schulelternbeirat bedankte sich bei den Eltern für das Ermutigen, Trösten, die Hilfe, Konfliktvermittlung, das Aufzeigen neuer Wege, unzählige Elternabende und das Vertrauen, das sie in ihre Kinder immer wieder gesetzt hätten. Die Schülersprecherinnen Alexandra Bethge und Lynn Philipps erinnerten an die gemeinsamen prägenden Momente wie etwa bei Studienfahrten, vor allem aber die gute Arbeit in der Schülervertretung. Für die Stufe selbst bedankte sich zunächst Clara Müller bei allen Engagierten, die die Feierlichkeiten mit vorbereitet hatten. Die Stufe sei in den Wochen und Monaten der Abiturprüfungen nochmals stärker zusammengewachsen.

Schülerin erzählt ihre Geschichte

Als Zweites erzählte Amal Yassin auf eindrückliche Weise ihre eigene Geschichte: Vor zehn Jahren sei sie nach Deutschland gekommen; nun blicke sie zurück auf so viele unvergessliche Momente, auch wegen der Menschen, die sie begleitet und unterstützt hätten. War in der fünften Klasse noch alles fremd, hat sie in den nächsten Jahren das BvSG mehr als nur als einen Ort des Lernens erfahren: Sie sei nicht nur unterrichtet, sondern ermutigt und auf das Leben vorbereitet worden. Und in der Halle wurde es denn auch ganz still, als sie sich mit einem gesungenen Gedicht auf Arabisch stellvertretend für alle bei ihren Eltern bedankte. Für besonders hervorragende Leistungen wurden in diesem Jahr besonders geehrt: Clara Müller mit dem Preis der Ministerin Stefanie Hubig, für ihre Arbeit als Schülersprecherinnen Mona Hermann und wiederum Clara Müller, für besondere Leistungen im Rahmen des französischen Abi-Bac Kim Rübenach und Lea Klein und für das beste Abitur Georgia Lines. Die Pierre-de-Coubertin-Medaille im Fach Sport wurde an Hanna Zschiesche verliehen und für hervorragende Leistungen wurden in Mathematik Tim Raderschall, in Biologie Jannis Fell und in Chemie Fabio Neumann ausgezeichnet. Musikalisch eindrücklich gestaltet wurde der Abend von Leon Berssem und Ha Ly Nguyen am Klavier mit den Stücken „The River Flows In You“ und „Glimpse of us“.

Der Abiturjahrgang 2025:

Astghik Aleksanyan, Khadijah Amiri, Nick-Tizian Anhaus-Remer, Elina Bahr, Leon Berssem, Sebastian Brammer, Melisa Didic, Jannis Fell, Melina Flöck, Timo Franzen, Luis Garcia Schumacher, Simon Günther Martinez, Mathis Heinemann, Mona Hermann, Mia Hinsen, Anne-Marie Hoveyan, Saskia Hügle, Jenny Jegel, Omar Sinan Kemin, Léa Sophie Klein, Tim Raderschall, Georgia Romi Lines, Ina Suheela Linke, Sofia Brohl Martinez, Roman Meckel, Anastasia Moraru, Clara Müller, Fabio Neumann, Ha Ly Nguyen, Linda Nienhaus, Anastasija Ognjenovic, Jan-Philipp Portz, Tabea Portz, Darius-Christian Raducanu, Max Rüb, Kim Rübenach, Antonia Rülke, Ann-Kathrin Saftig, Colin Schäfer, Dennis Schäfer, Tim Schmitz, Jule Schneichel, Pauline Steinmann, Sebastian Stempfle, Nala-Emilia Stromberg, Dieu Vinh Tran, Celina Votteler, Maya-Sophie Weber, Lisa-Marie Weiler, Laurenz Henri Wintrich, Amal Yassin, Arlinda Zeka und Hanna Zschiesche.