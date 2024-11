Der ÖPNV-Ausschuss im Kreis MYK diskutiert Veränderungen beim Busangebot Buslinien im Kreis MYK: Schneller, besser, kundenfreundlicher 30.10.2024, 16:24 Uhr

i Der Busverkehr in Koblenz ist nicht das große Problem, hier werden auch die Nachtbusse gut angenommen. Im ländlichen Raum, beispielsweise in der Vordereifel, sieht es da schon ganz anders aus. Da muss beim Angebot nachjustiert werden. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Die Verkehrswende kann nur mit einem gut funktionierenden System aus Bussen und Bahnen funktionieren. Das ist politisch gewollt – vor dem Hintergrund des Klimawandels und CO2-Ausstoßes von Autos. Doch ökonomische und ökologische Fragen müssen auch beim ÖPNV in Einklang gebracht werden. Und genau daran arbeitet der Kreis Mayen-Koblenz zurzeit.

Rüdiger Sterzenbach ist ein renommierter Verkehrswissenschaftler. In einem Gastbeitrag für unsere Zeitung konstatierte er jüngst: „In der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik fehlt es in der Regel nicht an einem programmatischen Anspruch. Es fehlt jedoch vielfach die Fähigkeit und auch nicht selten der Wille, das richtig Erkannte in der Praxis umzusetzen.

