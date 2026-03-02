B9: Fahrzeug steht in Flammen: Busbrand: Fahrer, Ersthelfer und Wehrmann verletzt
Auf B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen hat am Sonntag, 1. März, ein Bus gebrannt. In der Folge wurden der Fahrer, ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann verletzt.
Zu einem Vollbrand eines Linienbusses auf der B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen kam es am Sonntag, 1. März, gegen 16.25 Uhr (wir berichteten). Der alleine im Bus befindliche Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Bereich des Hecks.