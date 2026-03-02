B9: Fahrzeug steht in Flammen
Busbrand: Fahrer, Ersthelfer und Wehrmann verletzt
Auf der B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen hat am Sonntag ein Bus gebrannt.
dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Auf B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen hat am Sonntag, 1. März, ein Bus gebrannt. In der Folge wurden der Fahrer, ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann verletzt.

Lesezeit 1 Minute
Zu einem Vollbrand eines Linienbusses auf der B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen kam es am Sonntag, 1. März, gegen 16.25 Uhr (wir berichteten). Der alleine im Bus befindliche Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Bereich des Hecks.

