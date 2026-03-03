Unverantwortliches Verhalten Busbrand auf B9: Polizei kritisiert Verkehrsteilnehmer Kim Fauss 03.03.2026, 16:18 Uhr

i In Andernach geriet kürzlich ein Bus auf der B9 in Brand und löste einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus, der eine mehrstündige Sperrung mit sich zog. Um dieser Verkehrsbeeinträchtigung zu entgehen, wagte ein Verkehrsteilnehmer ein riskantes Manöver (Symbolbild). Philipp von Ditfurth/dpa

Bei Unfällen kommt es häufig vor, dass Autofahrer die Weisungen der Polizeibeamten ignorieren. In Andernach verhielt sich eine Person kürzlich derart unverantwortlich, dass die Polizei nun explizit in einer Pressemeldung darauf hinwies.

Die Polizei kritisiert in einer Pressemeldung das „unverantwortliche Verhalten“ eines Autofahrers, nachdem am Sonntag auf der B9 bei Andernach ein Bus in Brand geriet. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden.







