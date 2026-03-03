Bei Unfällen kommt es häufig vor, dass Autofahrer die Weisungen der Polizeibeamten ignorieren. In Andernach verhielt sich eine Person kürzlich derart unverantwortlich, dass die Polizei nun explizit in einer Pressemeldung darauf hinwies.
Die Polizei kritisiert in einer Pressemeldung das „unverantwortliche Verhalten“ eines Autofahrers, nachdem am Sonntag auf der B9 bei Andernach ein Bus in Brand geriet. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden.