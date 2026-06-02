Spielzeit in Mayen startet Burgfestspiele: Was neuen Standort besonders macht Elvira Bell 02.06.2026, 10:00 Uhr

Wegen der Sanierung der Genovevaburg in Mayen finden die Burgfestspiele dieses Jahr vor der Herz-Jesu-Kirche statt. Zum Start in die Spielzeit beantwortet Verwaltungsleiter Kevin Stoye drei Fragen zum neuen Standort – und was den so besonders macht.

Ein wahrer Glücksfall für die Burgfestspiele sind während der zweijährigen Generalsanierung der Genovevaburg die Herz-Jesu-Kirche und das St.-Lukas-Haus in der Mayener Innenstadt. Doch vor dem übergangsweisen Umzug der Festspiele mussten im Vorfeld viele Gespräche geführt werden, wie Kevin Stoye, Verwaltungsleiter der Stadt Mayen, im Interview mit unserer Zeitung deutlich macht.







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