Der ewige Mayener Jung Burgfestspiele: Skulptur erinnert an Mario Adorf Elvira Bell 28.06.2026, 14:30 Uhr

i An der Stadtmauer mit Blick auf die Herz-Jesu-Kirche hat eine Skulptur aus Basalt mit einer Kerze im Gedenken an Mario Adorf ihren Platz eingenommen. Intendant Alexander May (von links), Steinbildhauermeister Thomas Müller und Oberbürgermeister Dirk Meid freuen sich darüber. Elvira Bell

Mario Adorf war ein Aushängeschild, nicht nur für die deutsche Schauspielerei, sondern auch für die Burgfestspiele in Mayen. Die Organisatoren der Spielzeit haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um an ihren weltbekannten Paten zu gedenken.

Wie sehr Mario Adorf im Herzen der Mayener verankert ist, zeigt sich zurzeit auch bei den Burgfestspielen. Seit Beginn der Festspielzeit hat eine Skulptur aus heimischem Basalt mit einer großen LED-Kerze an der Stadtmauer mit Blick auf die Herz-Jesu Kirche im Gedenken an den Paten der Mayener Burgfestspiele ihren Platz eingenommen.







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