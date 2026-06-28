Mario Adorf war ein Aushängeschild, nicht nur für die deutsche Schauspielerei, sondern auch für die Burgfestspiele in Mayen. Die Organisatoren der Spielzeit haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um an ihren weltbekannten Paten zu gedenken.
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Wie sehr Mario Adorf im Herzen der Mayener verankert ist, zeigt sich zurzeit auch bei den Burgfestspielen. Seit Beginn der Festspielzeit hat eine Skulptur aus heimischem Basalt mit einer großen LED-Kerze an der Stadtmauer mit Blick auf die Herz-Jesu Kirche im Gedenken an den Paten der Mayener Burgfestspiele ihren Platz eingenommen.