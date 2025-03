Burgfestspiele müssen 2026 einer Baustelle weichen

Für die Burgfestspiele 2026 in Mayen muss ein neuer, provisorischer Spielort her. Das Theaterfestival kann wegen der Baustelle in der Genovevaburg dort nicht stattfinden.

Die Genovevaburg, angestammte Spielstätte der Mayener Burgfestspiele, wird saniert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das traditionelle Theaterfestival. Intendant Alexander May stellte jetzt dem Mayener Kulturausschuss seine Planung für das Jahr 2026 vor.

Die Mayener Burgfestspiele müssen der Baustelle weichen, deswegen muss ein provisorischer Spielort her. „Wir haben uns dazu entschieden, vor der Herz-Jesu-Kirche zu spielen“, so Intendant May. So behalte man die Präsenz in der Stadt, da der Spielort in unmittelbarer Nähe zur Burg liege, so May. „Eine Bühne auf dem Marktplatz kam leider wegen des dort störenden Lärms nicht infrage“, bedauert der Intendant. Natürlich habe der neue Spielort auch Auswirkungen auf die Programmauswahl.

„Schließlich ist die Kulisse ja im nächsten Jahr keine Burg, sondern ein Kirchenportal. Aber das funktioniert ja bei den Domfestspielen in Gandersheim oder den Salzburger Festspielen auch“, so May. Die vorhandene Bühne werde vor dem Hauptportal aufgebaut, sodass die Bedingungen für Künstler und Zuschauer gleich blieben, betont der Intendant. Weiterhin dient im Jahr 2026 das Alte Arresthaus als zweite Spielstätte.

Alexander May, der die traditionsreichen Burgfestspiele seit dem Jahr 2021 leitet, stellt auch die Saison 2026 unter ein Motto, das den thematischen Rahmen vorgibt. „Das Motto der Spielzeit 2026 wird ,Heimat los´ lauten. Es ist bewusst als Wortspiel gehalten, was wir auch in der grafischen Umsetzung zum Ausdruck bringen möchten“, verrät der Theatermacher.

Diese Stücke sollen zur Aufführung kommen

Auf große Zustimmung im Mayener Kulturausschuss stieß auch die geplante Stückauswahl des im Jahr 1970 geborenen Trierers. Im Jahr 2026 sollen auf der Hauptbühne an der Herz-Jesu-Kirche folgende Stücke zur Aufführung kommen:

William Shakespeare – Was ihr wollt. Der Klassiker enthält alles, was eine fulminante Komödie ausmacht: Verwechslungen, geheime Lieben und turbulente Intrigen: In Shakespeares Komödie strandet Viola nach einem Schiffbruch und tritt, als Mann verkleidet, in den Dienst des Herzogs Orsino. Ein Spiel voller Wortwitz, Charme und überraschender Wendungen zieht die Zuschauer in den Bann.

Die humorvolle Neuinterpretation eines Klassikers bietet die musikalische Produktion „Die Zauberflöte“ (The Opera but not the Opera von Nils Strunk und Lukas Schrenk nach Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder). „In dieser Version bringt eine finanzielle Notlage eine reisende Schauspieltruppe, das ‚Kratky-Baschik-Zaubertheater’, dazu, ihre eigene Version der ‚Zauberflöte’ aufzuführen. Mit nur sechs Darsteller:innen, die mehrere Rollen übernehmen, und einer dreiköpfigen Band werden Mozarts Kompositionen neu arrangiert und in verschiedene Musikstile wie Rock, Pop und Jazz transformiert. Die Inszenierung spielt in einer Welt des Vaudevilles und Varietés und bietet eine musikalische Reflexion über den Zauber der Bühne und die Kraft des Miteinanders“, heißt es in der Präsentation des Stückes.

i Das Publikum kann über die sozialen Medien abstimmen, welches der drei angebotenen Familienstücke aufführt wird. 2013 (Foto) wurde "Dornröschen" gezeigt. Andreas Walz

Fester Bestandteil des Programms der Burgfestspiele ist das Familienstück. Wie schon in der Vergangenheit kann das Publikum über die sozialen Medien abstimmen, welches der drei angebotenen Stücke zur Aufführung gelangen soll. Intendant May traf hierzu folgende Auswahl:

„Der kleine Prinz“ (Familientheaterstück nach Antoine de Saint-Exupéry)

„Peter Pan“ (Familientheaterstück nach J.M. Barrie)

„Die Bremer Stadtmusikanten“ (Familientheaterstück nach den Brüdern Grimm)

Auch das Familienstück wird auf der Hauptbühne an der Herz-Jesu-Kirche zur Aufführung kommen. An der Spielstätte im Alten Arresthaus bringen die Burgfestspiele 2026 einen aktuellen Bestseller auf die Bühne. Karsten Dusse begeisterte mit seinem Roman „Achtsam morden“ und den Folgebänden die Leserschaft in solchem Ausmaß, dass jüngst eine Netflix-Serie auf Basis der bitterbösen Komödie entstand. Bernd Schmidt bearbeitete den Stoff für die Bühne, sodass auch die Zuschauer in Mayen demnächst in den Genuss kommen werden, dem Rechtsanwalt Björn Diemel dabei zuzusehen, zu sich selbst zu finden. Der gestresste Diemel erlernt das Konzept der Achtsamkeit, nimmt es jedoch ein wenig zu wörtlich und schon bald pflastert eine Spur von achtsam gemordeten Leichen den Weg des vermeintlichen Biedermanns Björn Diemel.

Ebenfalls im Alten Arresthaus gibt es die Neufassung des Klassikers Maria Stuart von Friedrich Schiller. Besonderheit: Das Stück kommt mit lediglich zwei Schauspielerinnen aus. „In einer reduzierten Fassung für zwei Darstellerinnen konzentriert sich das Stück ausschließlich auf die beiden Königinnen. Diese Inszenierung legt den Fokus auf die direkte Konfrontation und die psychologischen Spannungen zwischen Maria und Elisabeth, wodurch die komplexe Dynamik ihrer Beziehung intensiv beleuchtet wird. Durch den Verzicht auf Nebenfiguren und Subplots entsteht ein intimes Kammerspiel, das die inneren Konflikte und Machtspiele der beiden Frauen in den Vordergrund stellt“, erklärt der Intendant die Besonderheit dieser Fassung.

Entscheidung für Jugendstück steht noch aus

Eine Wiederaufnahme erlebt die diesjährige Premiere Sterngarten, ein Stück mit viel Mayener Lokalkolorit und Lebensart. Noch zu entscheiden ist über das geplante Jugendstück. Hier wird, wie auch in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den beteiligten Jugendlichen entschieden, welches Schauspiel zur Aufführung gebracht wird. „In der Vergangenheit hat die Regisseurin Michaela Hoffmann diese Aufgabe übernommen. Ich hoffe, dass sie auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein wird“, betonte Intendant May. Die vorgestellte Programmauswahl stieß im Ausschuss für Kultur und Märkte der Stadt Mayen auf breite Zustimmung.