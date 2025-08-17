Die Mayener Burgfestspiele sind ein Publikumsmagnet. Warum das so ist, verdeutlichte jetzt einmal mehr das furiose Finale. Und eine gute Nachricht überbrachte Oberbürgermeister Dirk Meid dem Publikum auch.

Samstag, 19 Uhr: Die Tribüne ist voll besetzt. Ein erwartungsvolles Knistern liegt in der Luft und ein kulturell fein abgestimmtes dreistündiges Programm, das mit vielen Highlights glänzen durfte, erwartete die Besucher der finalen Veranstaltung der Festspielsaison 2025. Bei der Benefiz-Abschiedsgala, die mit einem emotionalen umfassenden Rück- und einem informativen Ausblick der Schauspieler, des musikalischen Leiters David Lentes und des Moderatorenteams Rosaly Oberste-Beulmann, Michael Ophelders und Thorsten Hamer aufwartet, handelt es sich um eine Gala, die zum Finale ihren Namen (nicht ganz) zu Recht verdient. Denn es gab einen Nachschlag.

Am Sonntag konzertierte die Blaskapelle Ettringen auf der Hauptbühne. Und an den beiden kommenden Wochenenden heißt es im Alten Arresthaus „Bühne frei“ für die Spieler des Burgfestspiele-Jugendclubs. Die nächste Generation der Burgfestspiele wird unter der Leitung von Michaela Hoffmann den „Sommernachtstraum reloaded“ zur Aufführung bringen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der talentierte Nachwuchs seine Fans begeistert.

i Die Besucher der finalen Veranstaltung im Burginnenhof der Festspielsaison 2025 erwartete ein buntes Programm. Auf dem Foto sind die Mitglieder der Bürgerbühne zu sehen. Elvira Bell

Nichts scheint am letzten Abend dem Zufall überlassen zu sein: Nach einem bunten Medley der Bürgerbühne wurde die Botschaft, dass in der dritten Spielzeit von Intendant Alexander May 128 Vorstellungen auf den beiden Bühnen und den „Exxtras“ außerhalb der Spielstätten absolviert wurden, mit lang anhaltendem Beifall quittiert.

Begrüßt wurden die Zuschauer vom Intendanten Alexander May und Oberbürgermeister Dirk Meid. „Im nächsten Jahr werden wir uns möglicherweise an anderer Stelle sehen. Doch hierzu später mehr“, erklärte der Stadtchef. Er richtete ein Dankeschön an das bezaubernde Ensemble und an all die Menschen hinter den Kulissen, „dass ihr uns in diesem Jahr wieder so viele schöne Stücke beschert habt. Ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Jahr die Zahl 30.000 wieder reißen“, so Meid.

„Ich freue mich sehr auch über dieses Stück Kontinuität und dass ihr weiterhin dabei seid.“

Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid zur Vertragsverlängerung mit Alexander May und Caroline Stolz

Die Botschaft, dass die städtischen Gremien beschlossen haben, den Vertrag mit Alexander May, dem Intendanten der Mayener Burgfestspiele und seiner Stellvertreterin Caroline Stolz um drei weitere Jahre zu verlängern, kam dort an, wo sie wirken soll – im Herzen der Zuschauer. „Die beiden bleiben uns bis mindestens 2029 erhalten“, betonte Meid. „Ich freue mich sehr auch über dieses Stück Kontinuität und dass ihr weiterhin dabei seid.“

Dass es sich bei den Burgfestspielen um eine Mammutaufgabe handelt, erklärte deren künstlerischer Leiter. „Wir blicken zurück auf eine glanzvolle Spielzeit voller Höhepunkte, voller Emotionen und voller Magie. Normalerweise machen wir vier Produktionen. Dieses Jahr waren es mit dem Jugendprojekt sieben. Das ist für unser Team eine wahnsinnig tolle Leistung, die da auf die Beine gestellt wurde. Dass Sie so oft zu uns kommen, eine Zuschauerin war zum 20. Mal vor der großen Bühne im Zuschauerraum, zeigt uns die Treue unseres Publikums."

i Das große Finale. Erfreulich ist auch die Nachfrage von Tickets: Sie lag, nach Auskunft der Pressestelle, vor Bereinigung zum Ende der Spielzeit in der 32. Kalenderwoche bei 28.951. Im Vergleich zu 2024 lag die Zahl der verkauften Karten dort bei 25.731. Elvira Bell

Es zeige ihm, "dass Sie die Burgfestspiele lieben und brauchen und sie gerne hier sind. Es beweist, dass das, was wir hier zeigen, nicht falsch sein kann.“ Auch auf die personellen Probleme und das feine Zusammenspiel von Kreativität, Technik, Herz und Verstand war May eingegangen. „Wir hatten zwei Krankheitsausfälle und nicht besetzte Stellen. Das wir es geschafft haben, haben wir dem Fleiß unserer Techniker zu verdanken.“ Über das neue Ticketsystem, das den Weg zum Mayener Kulturerlebnis Burgfestspiele einfacher macht, hatte Verwaltungschef Kevin Stoye, über die geplanten Sanierungsarbeiten an der Burg Fachbereichsleiter Uwe Hoffmann informiert.

Von Hoffmann wollte Moderator Thorsten Hamer wissen: „Wird der Kran das neue Wahrzeichen der Stadt Mayen?“ Worauf dieser entgegnete: „Der Kran mit seinem 65 Meter langen Ausleger ist höher als der Goloturm. Er ist das neue, wenn auch nicht historische Wahrzeichen wie die Burg oder die Clemenskirche. Es war ein Abend voller Emotionen, an dem natürlich das in Stein gemeißelte Projekt, die Pyramide vorgestellt und an den Ideengeber Richard Frensch gedacht wurde.