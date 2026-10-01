Ehemaliges Schullandheim Burg Bischofstein geht für 1 Euro an Förderverein Stefanie Braun 01.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Burg Bischofstein war über viele Jahre ein Schullandheim, doch in Zukunft wird sich hier vielleicht einiges ändern. Rico Rossival

Neue Entwicklung auf Burg Bischofstein auf dem Moselkamm: Die Krefelder Eigner haben den Betrieb des Schullandheims aufgegeben. Ein Förderverein von der Mosel übernimmt die Burg – zumindest fürs Erste.

Viele Jahre war sie ein beliebtes Ausflugsziel für Schulkinder – nun soll sie dies erst mal nicht mehr sein. Die Burg Bischofstein, die als Schullandheim genutzt wurde, steht zum Verkauf. Oder vielmehr stand zum Verkauf. Denn die Sache ist nahezu eingetütet: Die historische Burganlage über Hatzenport und Moselkern, zu Münstermaifeld-Lasserg gehörend, soll für den symbolischen Euro an den hiesigen Förderverein zur Erhaltung der Burg Bischofstein ...







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