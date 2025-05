Nach dem schweren Heizölunfall im Februar gibt es eine gute Nachricht für Autofahrer: Die Sanierung der Bundesstraße bei Thür und Mendig ist abgeschlossen, die Fahrbahn wird wieder freigegeben. Auswirkungen hat das auch auf den Verkehr in Ettringen.

Die Arbeiten zur Sanierung der B 262 nach dem Ölunfall zwischen Thür und Mendig sind größtenteils abgeschlossen. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun mit. „Derzeit erfolgen Restarbeiten, wie zum Beispiel das Setzen der Schutzplanken“, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsbehörde. Der Streckenabschnitt werde am 13. Mai, 5 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben. Im Februar war nach einem Unfall auf der B 262 eine große Menge Heizöl in die Thürer Wiesen eingedrungen, hatte das Areal – ein Naturschutzgebiet – verunreinigt, zahlreiche Tiere verendeten.

Auch die Bundesstraße war betroffen. Heizöl war unter die Fahrbahndecke und in den Straßenkörper gelangt, sodass dieser auf einer Länge von rund 140 Meter erneuert werden musste. Betroffen waren auch Kanalrohre im Seitengraben. Nach Abschluss der Sanierung werde die Ortsdurchfahrt Ettringen wieder für den Schwerlastverkehr gesperrt, so der LBM weiter. „Diese Verkehre werden sodann wieder über die B 262 geführt.“