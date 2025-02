Bundesstraße bei Mendig bleibt bis Samstag gesperrt

Ein Lastwagen mit Gefahrgut ist am Freitagvormittag auf der Bundesstraße zwischen Mendig und Kottenheim verunglückt. Gegen 10.15 Uhr kam der mit Heizöl beladene Lkw von der Straße ab und überschlug sich. In der Folge lief Öl aus, Kräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten die Straße für den Verkehr, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Fahrzeugführer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Wegen der aufwendigen Reinigungs- und Bergungsarbeiten wird die Straße bis voraussichtlich Samstag gesperrt bleiben müssen.