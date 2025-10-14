Zu Besuch in Andernach Bundespräsident will mit Bürgern ins Gespräch kommen 14.10.2025, 06:30 Uhr

i Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sucht bei seinen Aufenthalten in den verschiedenen Regionen Deutschlands - wie jüngst in Sachsen-Anhalt - gern das Gespräch mit den Bürgern. So möchte er es auch in Andernach halten. dpa/Michael Bahlo

Die Spannung vor dem dreitägigen Besuch des Bundespräsidenten in Andernach steigt. So hat sich das Hotel Am Ochsentor auf den prominenten Gast vorbereitet. Und so können die Andernacher mit Frank-Walter Steinmeier in Kontakt treten.

Mit seiner Reihe „Ortszeit“ will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Brücken aus der Hauptstadt in die Regionen schaffen und durch die Gespräche mit den Menschen vor Ort Impulse für seine Arbeit in Berlin sammeln. Auch bei seinem am Dienstag beginnenden Besuch in Andernach will Steinmeier sich viel Zeit fürs Zuhören nehmen, hieß es in einem Vorab-Pressegespräch des Bundespräsidialamts.







