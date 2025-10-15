Steinmeier-Besuch in Andernach Bundespräsident pflanzt Salat und spielt Boule Wolfgang Lucke 15.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Hopfen-Tipi der Essbaren Stadt am Stadtgraben dient Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und OB Christian Greiner als perfektes Foto-Motiv. Wolfgang Lucke

Der Besuch von Frank-Walter Steinmeier in Andernach sorgt weiterhin für großes Interesse. Auch beim Gang durch die Essbare Stadt am Stadtgraben kommen viele Bürger auf den Bundespräsidenten zu. Dieser gibt sich interessiert und nahbar.

Mit seiner den Menschen zugewandten Art hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Herzen der Andernacher schon am ersten Tag seiner „Ortszeit Deutschland” gewonnen. Auch bei der Besichtigung der Essbaren Stadt nimmt er sich immer wieder Zeit für ein Selfie oder ein kleines Gespräch.







