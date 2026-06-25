Mayener Gärtner gibt Tipps Bullenhitze: Was ist jetzt mit Gießen? Thomas Brost 25.06.2026, 16:00 Uhr

i Am besten wässert man seine Pflanzen frühmorgens, sagt Gärtner Dirk Ternes aus Mayen. Thomas Brost

Bullenhitze bis 41 Grad am Wochenende: Das sorgt für Stress – insbesondere auch bei Blumen und Sträuchern. Wie sollte man jetzt wässern? Was soll man mit dem Rasen machen? Dazu gibt der Mayener Gärtner Dirk Ternes einige Ratschläge.

Wer sich nicht oder nur schlecht eincremt, der riskiert einen Sonnenbrand. Aber können Blühpflanzen auch einen Sonnenbrand bekommen? Wie schützt man sie? Oder wie wässert man seine Garten- und Balkonpflanzen in einer Extremhitze von um die 40 Grad im Schatten richtig?







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