Bullenhitze bis 41 Grad am Wochenende: Das sorgt für Stress – insbesondere auch bei Blumen und Sträuchern. Wie sollte man jetzt wässern? Was soll man mit dem Rasen machen? Dazu gibt der Mayener Gärtner Dirk Ternes einige Ratschläge.
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Wer sich nicht oder nur schlecht eincremt, der riskiert einen Sonnenbrand. Aber können Blühpflanzen auch einen Sonnenbrand bekommen? Wie schützt man sie? Oder wie wässert man seine Garten- und Balkonpflanzen in einer Extremhitze von um die 40 Grad im Schatten richtig?