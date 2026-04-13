Überraschende Entwicklung in Kruft: Nachdem die Ortsspitze jüngst versichert hatte, dass die von der SPD erhobenen Vorwürfe bezüglich hoher Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten haltlos seien, legt Bürgermeister Walter Kill sein Amt nieder.
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In der jüngsten Sitzung des Krufter Rats eskalierte der Streit um die Gelder, die die Ortsgemeinde für die ehrenamtlichen Beigeordneten aufwendet. Die SPD um den Fraktionsvorsitzenden Andreas Lung hatte die Frage aufgeworfen, warum in Kruft im vergangenen Jahr deutlich mehr Termine mit den beiden Beigeordneten Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU) mit Aufwandsentschädigungen abgegolten worden waren als in den übrigen ...