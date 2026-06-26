Schicksalsschläge und personelle Lücken: Das Bürgerensemble bei den Mayener Burgfestspielen hat vor Probenbeginn für „Der Sterngarten“ einiges zu stemmen. Wie das Team um Regisseurin Judith Kriebel kreativ wird und gar die Stimme eines Toten bringt.
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Das Bürgerensemble verleiht den Mayener Burgfestspielen mit dem Theaterstück „Der Sterngarten“ seit vergangenem Jahr ein gewisses Extra. In dem geräumigen Lokal in der Koblenzer Straße spielte sich von 1905 bis zu seinem Abriss 1980 das gesellschaftliche Leben ab.