Mayener Burgfestspiele
Bürgerensemble trotzt Rückschlägen mit Zusammenhalt
Regisseurin Judith Kriebel spricht mit unserer Redaktion über die diesjährigen Herausforderungen fürs Bürgerensemble.
Regisseurin Judith Kriebel spricht mit unserer Redaktion über die diesjährigen Herausforderungen fürs Bürgerensemble.
Elvira Bell

Schicksalsschläge und personelle Lücken: Das Bürgerensemble bei den Mayener Burgfestspielen hat vor Probenbeginn für „Der Sterngarten“ einiges zu stemmen. Wie das Team um Regisseurin Judith Kriebel kreativ wird und gar die Stimme eines Toten bringt.

Lesezeit 3 Minuten
Das Bürgerensemble verleiht den Mayener Burgfestspielen mit dem Theaterstück „Der Sterngarten“ seit vergangenem Jahr ein gewisses Extra. In dem geräumigen Lokal in der Koblenzer Straße spielte sich von 1905 bis zu seinem Abriss 1980 das gesellschaftliche Leben ab.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren