250 bis 300 Werke gestohlen Bücherschrank in Mendig fast vollständig geplündert Elvira Bell 03.07.2026, 10:00 Uhr

i Karl Gunkel hatte am Abend vor dem Diebstahl bei hochsommerlichen Temperaturen den Bücherschrank neu bestückt. „Auffällig ist, dass immer wieder große Mengen von Büchern entnommen werden." Am Morgen danach hatte er den ganzen Schrank wieder mit Büchern aufgefüllt. Elvira Bell

Bücherschränke wie in Mendig sind Orte, an denen Menschen ins Gespräch kommen, an dem sich Einheimische neue Bücher besorgen und alte einstellen. Jetzt haben Diebe 250 bis 300 Exemplare aus Mendig geklaut, zum Ärger der Ehrenamtlichen.

Karl Gunkel ist erschüttert. Vor wenigen Tagen wurde der öffentliche Bücherschrank, den er betreut, von Unbekannten zu weiten Teilen leer geräumt. Doch das ist kein Einzelfall. Das Phänomen ist bundesweit bekannt. In der Vulkanstadt lohnte sich das gezielte Entwenden in großen Mengen dann wohl auch besonders: Denn mit 16 laufenden Metern an Regalbrettern, die jeweils einem Genre zugeordnet sind, ist der Mendiger Bücherschrank der größte seiner ...







Artikel teilen

Artikel teilen