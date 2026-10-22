Von Ehrenamtlichen betreut
Bücherschränke sind in Andernach ein Erfolgsmodell
Der Bücherschrank auf dem Breslauer Platz hat sich bestens etabliert, freuen sich die Mitglieder der Ehrenamtsgruppe, die insges
Der Bücherschrank auf dem Breslauer Platz hat sich bestens etabliert, freuen sich die Mitglieder der Ehrenamtsgruppe, die insgesamt drei Bücherschränke in der Andernacher Kernstadt betreut.
Wolfgang Lucke

Eine Gruppe ehrenamtlicher Bücherschrankpaten kümmert sich um die drei Standorte in der Andernacher Kernstadt. Im Gespräch mit unseer Redaktion berichten sie von ihren Begegnungen mit Lesern und Büchern.

Lesezeit 2 Minuten
Erst im Mai dieses Jahres aufgebaut, heute schon ein toller Erfolg: Der Bücherschrank am Breslauer Platz wurde im Rahmen einer Aktion der Ehrenamtsinitiative Andernach am Tag des Ehrenamtes aufgestellt. Nach dem Motto „Für dich, für uns, für alle“ entstand ein echter Mitmach-Ort.
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