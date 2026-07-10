„Andernach schmeckt“﻿
Bücherflohmarkt: Leseratten kamen auf ihre Kosten
Ein besonderer Anziehungspunkt für Schnäppchenjäger und Interessierte bei "Andernach schmeckt" war der Flohmarkt der Stadtbücher
Ein besonderer Anziehungspunkt für Schnäppchenjäger und Interessierte bei "Andernach schmeckt" war der Flohmarkt der Stadtbücherei.
Elvira Bell

Auch für Lese- und Literaturfans gab es bei „Andernach schmeckt“ einiges zu entdecken: Die Stadtbücherei bot beim Bücherflohmarkt gut erhaltene Medien für einen schmalen Preis an. So kam das Angebot an.

Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur kulinarisch und musikalisch hatte die Essbare Stadt am verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Stadtfestes „Andernach schmeckt“ ihren Besuchern vieles zu bieten – sondern auch literarisch. Für kleines Geld kamen Leseratten beim Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Andernach auf ihre Kosten.
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