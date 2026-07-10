Auch für Lese- und Literaturfans gab es bei „Andernach schmeckt“ einiges zu entdecken: Die Stadtbücherei bot beim Bücherflohmarkt gut erhaltene Medien für einen schmalen Preis an. So kam das Angebot an.
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Nicht nur kulinarisch und musikalisch hatte die Essbare Stadt am verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Stadtfestes „Andernach schmeckt“ ihren Besuchern vieles zu bieten – sondern auch literarisch. Für kleines Geld kamen Leseratten beim Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Andernach auf ihre Kosten.