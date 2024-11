Anmeldungen für das 11. Offene VG-Fußballturnier jetzt möglich „Budenzauber“ in Mendiger Kreissporthalle: 11. VG-Fußballturnier für Hobbykicker und Vereine 27.10.2024, 11:33 Uhr

i Die Vorfreude auf den „Budenzauber“ Ende Dezember steigt (von links): Tim Hoischer („Vulkan Hopfensport“), Martin Fuchs (SV Eintracht Mendig), Michaela Klapperich („Vulkan Brauerei“), Jörg Lempertz (Bürgermeister Verbandsgemeinde Mendig) und Frank Schmitz (SV Eintracht Mendig). Foto: VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly. VG-Verwaltung Mendig/Stefan Paul

Im Dezember steht das 11. offene Verbandsgemeinde-Fußballturnier in Obermendig an. Die Anmeldung für die verschiedenen Spiele, die vom 22. bis zum 29. Dezember stattfinden, ist jetzt möglich.

Rund um das Weihnachtsfest heißt es in diesem Jahr wieder „Budenzauber“ in der Kreissporthalle in Obermendig. Beim 11. offenen VG-Fußballturnier sind sowohl Hobbykicker als auch Vereine und Alte Herrenteams am Start. Präsentiert wird das Event vom SV Eintracht Mendig, der „Vulkan Brauerei“ und der VG Mendig.

