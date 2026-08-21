Pflanze mit vielen Facetten Brombeere: Parasitenbote, Wucherer oder Powerpflanze? Elvira Bell 21.08.2026, 14:00 Uhr

i Der Spätsommer ist die Zeit der Brombeeren. Elvira Bell

Die Brombeere ist eine Pflanze, an der sich die Geister scheiden können. Wir haben verschiedene Experten aus der Region befragt. Warum sie die Brombeere schätzen, warum nicht – und warum sie bei vielen Bienen ziemlich hoch im Kurs steht.

Wenn die dunkelviolett bis blauschwarzen Brombeeren reif sind, ist das für Liebhaber der Frucht die beste Zeit im Jahr. Viele zieht es dann hinaus in die Natur, um die wildwachsenden kleinen Früchte zu pflücken. Dabei hat der ein oder andere Waldbesucher vielleicht noch die Warnung von seinen Großeltern im Ohr: „Nie Beeren verzehren, die bodennah hängen.







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