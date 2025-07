In den Ferien sind besonders viele Wohnmobile, Wohnwagen und voll beladene Autos auf den Straßen unterwegs. An der Raststätte Brohltal gab es deswegen jetzt Kontrollen. Das sind die Ergebnisse.

Es war eine groß angelegte Aktion: Rund 70 Fahrzeuge und Wohnwagen-Gespanne hat die Autobahnpolizei Mendig am Freitag an der Tank- und Rastanlage Brohltal kontrolliert. Hintergrund war der Beginn der Sommerferien in sieben Provinzen der Niederlande sowie in Nordrhein-Westfalen. Wie die Polizei mitteilt, lag das Hauptaugenmerk hierbei auf der Kontrolle von Wohnmobilen, Pkw mit Anhänger und Fahrzeugen mit Dachboxen oder Fahrradträgern, da gerade diese immer wieder falsch be- oder überladen werden.

An der Kontrolle beteiligt waren neben der Autobahnpolizei Mendig Kräfte der Polizeiautobahnstation Montabaur, des Schwerlastkontrolltrupps der Verkehrsdirektion Koblenz, sowie Beamte der Wasserschutzpolizei Koblenz. Selektiv wurden den Angaben zufolge mehrere Dutzend Fahrzeuge und Gespanne aus dem fließenden Verkehr herausgezogen und mit einer Radlastwaage überprüft.

Aus Sicht der Beamten erfreulich: Bei nur zehn Fahrzeugen lag eine minimale Überladung vor, die zum Beispiel durch das Ablassen von Frischwasser oder das Umladen von Gepäck noch am Ort behoben werden konnte. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für sein Gespann, es wurde eine entsprechende Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gestellt. Einem weiteren Fahrzeugführer musste aufgrund erheblicher technischer Mängel am Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt werden. Er hatte einen Unfallschaden nicht behoben.