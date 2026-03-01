Bundesstraße voll gesperrt
Brennender Bus auf der B9 zwischen Kettig und Andernach
Symbolbild.
Ein brennender Bus sorgt am Sonntagnachmittag für eine Vollsperrung der B9 zwischen Andernach und Kettig. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Bus im Vollbrand beschäftigt Polizei und Feuerwehr auf der B9 zwischen Andernach und Kettig. Gemeldet wurde der Polizei der brennende Bus am Sonntag um 16.25 Uhr. Die Bundesstraße 9 ist im betreffenden Bereich aktuell voll gesperrt, teilt die Polizei mit. Eine Ableitung des Verkehrs sei eingerichtet.

Nach derzeitigem Stand soll sich der Busfahrer alleine im Bus befunden haben und nur leicht verletzt worden sein. „Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen“, heißt es weiter.

