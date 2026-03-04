Nach diesem spektakulären Einsatz, bei dem ein brennender Bus auf der B9 gelöscht werden musste, sah es kurzzeitig so aus, als hätte es geschneit – und das bei bestem Frühlingswetter. So beschreibt die Feuerwehr nun den Einsatz am Sonntagnachmittag.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Linienbus ging am vergangenen Sonntag auf der B9 zwischen Mülheim-Kärlich und Andernach lichterloh in Flammen auf. Auf Nachfrage unserer Redaktion spricht die Feuerwehr Andernach nun von einem herausfordernden Einsatz. So verliefen die Löscharbeiten.