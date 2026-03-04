So liefen die Löscharbeiten Brennender Bus auf B9 forderte die Feuerwehr heraus Kim Fauss 04.03.2026, 18:00 Uhr

i Die Meterhohe Rauchwolke die der brennende Bus auf der B9 verursachte, war bereits aus der Ferne zu sehen. Die Flammen griffen laut Feuerwehr Andernach schnell auf die anliegende Böschung über, was zu einer Herausforderung für die Einsatzkräfte wurde. Feuerwehr Andernach

Nach diesem spektakulären Einsatz, bei dem ein brennender Bus auf der B9 gelöscht werden musste, sah es kurzzeitig so aus, als hätte es geschneit – und das bei bestem Frühlingswetter. So beschreibt die Feuerwehr nun den Einsatz am Sonntagnachmittag.

Ein Linienbus ging am vergangenen Sonntag auf der B9 zwischen Mülheim-Kärlich und Andernach lichterloh in Flammen auf. Auf Nachfrage unserer Redaktion spricht die Feuerwehr Andernach nun von einem herausfordernden Einsatz. So verliefen die Löscharbeiten.







