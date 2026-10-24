Eine Untersuchung des Kraftfahrtbundesamtes hat ergeben: Wartungsfehler waren der Grund für die Busbrände in Andernach und Kaifenheim. Wie geht es nun für die Verkehrsbetriebe und ihr Subunternehmen weiter, deren Fahrzeuge betroffen waren?
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Nachdem in Andernach und Kaifenheim (Kreis Cochem-Zell) im Zeitraum von eineinhalb Jahren insgesamt vier Linienbusse des gleichen Modells in Flammen aufgegangen sind, steht nun fest: Der technische Defekt, der die Brände ausgelöst hat, ist nicht auf den Hersteller Isuzu Anadolu zurückzuführen.