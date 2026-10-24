Nach Brandserie in Andernach Brennende Busse: Es waren Wartungsfehler – und nun? Kim Fauss 24.10.2026, 13:00 Uhr

i Im Mai 2025 brannte dieser Linienbus des Typs Isuzu Citiport/B120 am Andernacher Bahnhof vollständig aus. Der erste Fall der Brandserie, von der bis August 2026 insgesamt vier Fahrzeuge des gleichen Typs betroffen waren. Nun stellt das Kraftfahrtbundesamt fest: Die Ursache war vermutlich ein Wartungsfehler. Feuerwehr Andernach

Eine Untersuchung des Kraftfahrtbundesamtes hat ergeben: Wartungsfehler waren der Grund für die Busbrände in Andernach und Kaifenheim. Wie geht es nun für die Verkehrsbetriebe und ihr Subunternehmen weiter, deren Fahrzeuge betroffen waren?

Nachdem in Andernach und Kaifenheim (Kreis Cochem-Zell) im Zeitraum von eineinhalb Jahren insgesamt vier Linienbusse des gleichen Modells in Flammen aufgegangen sind, steht nun fest: Der technische Defekt, der die Brände ausgelöst hat, ist nicht auf den Hersteller Isuzu Anadolu zurückzuführen.







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